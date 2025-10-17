Se desató un nuevo escándalo que involucra a Wanda Nara y a la China Suárez. La actriz está próxima a estrenar una línea de cosméticos y skincare, llamada Mitsumori.

Aunque se esperaba que el lanzamiento fuera en octubre, aún no ha sucedido, e incluso se borró la cuenta de Instagram que la actriz había armado para la marca. El emprendimiento de Suárez comenzaría solo con productos de skincare (cuidado facial), de la misma manera que lo hizo Wanda Nara con su línea de cosméticos.

La noticia de la nueva marca de Suárez desató la furia de Wanda Nara, quien estaría "odiada" y con "mucha bronca" por el uso de los mismos profesionales que trabajaron en su propia firma.

Majo Martino reveló que Wanda está “indagando a ver si son los mismos que le hicieron los cosméticos a ella”. La mediática quiere averiguar “quién les pagó, si fue Mauro u otra persona”. Yanina Latorre, por su parte, confirmó que la empresa involucrada es la misma. Latorre reveló que esos profesionales eran amigos de Icardi y, tras la separación, “quedaron de ese lado”.

Además, cuando la noticia salió a la luz, se aseguró que Mauro Icardi está financiando este nuevo emprendimiento de la China Suárez.

El nuevo proyecto de la China Suárez se enfoca inicialmente en el cuidado facial, de manera idéntica a cómo comenzó la línea de cosméticos de Wanda Nara. La mediática luego había sumado maquillajes y otros productos, como remeras, vasos y demás.

Wanda había llegado a abrir varios locales en centros comerciales importantes de Buenos Aires. Sin embargo, la empresaria se vio obligada a cerrarlos debido a la crisis económica.

Yanina Latorre recordó un episodio que ilustra la obsesión de Wanda: le contaron que, cuando Wanda se fue a hacer masajes, se pasó toda la sesión mirando fotos de la China Suárez. Majo Martino explicó que la verdadera razón detrás de esta acción era para descubrir quién le estaba haciendo los productos a la actriz.