El pasado domingo, el municipio El Callao, en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, sufrió una grave tragedia minera. Al menos 14 mineros perdieron la vida tras el colapso de la mina de oro conocida como "Cuatro Esquinas", donde intensas lluvias provocaron el desbordamiento de aguas que inundaron tres pozos de entre 30 y 40 metros de profundidad.

Las víctimas quedaron atrapadas durante sus labores subterráneas cuando los pozos se anegaron repentinamente, impidiendo su salida. La mina está ubicada a aproximadamente 850 kilómetros al sureste de Caracas, cerca de las fronteras con Guyana y Brasil.

Publicidad

Las autoridades locales y nacionales han desplegado un operativo de rescate que involucra a quince organismos de seguridad, rescate y protección civil, además de unidades del Ejército. Los trabajos principales se centran en achicar el agua acumulada para poder acceder a los cuerpos atrapados.

El comandante regional de operaciones, Gregory González Acevedo, informó que se estableció un puesto de comando para coordinar las acciones y proteger tanto al personal de rescate como a los familiares de las víctimas que permanecen en las inmediaciones de la mina.

Publicidad

“La prioridad es reducir el nivel de agua en cada uno de los tubos verticales antes de que los equipos puedan avanzar hasta la ubicación de los trabajadores”, explicó González Acevedo, destacando la delicadeza de las labores debido a la inestabilidad de la estructura y el riesgo para los rescatistas.

Testigos relataron que muchos mineros se encontraban dentro de los túneles cuando las lluvias repentinas causaron el anegamiento. Videos en redes sociales muestran a rescatistas y compañeros intentando recuperar cuerpos entre el lodo y el agua.

Publicidad

El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, expresó sus condolencias a los familiares y advirtió sobre la gravedad de la situación, ya que la inundación afectó las vías principales, suspendiendo el paso vehicular hacia la zona industrial de Caratal y perjudicando a unas 5.000 personas.

“Estamos trabajando para despejar los accesos y atender la contingencia. Lamentamos profundamente esta tragedia que enluta a nuestro pueblo minero”, afirmó Lugo en un mensaje difundido en redes sociales.

La mina Cuatro Esquinas está compuesta por varios pozos estrechos excavados de forma artesanal, una práctica común en la región. La extracción de oro es la principal fuente de ingresos para cerca de 30.000 habitantes de El Callao, quienes dependen directa o indirectamente de esta actividad.

No se ha confirmado si la explotación contaba con permisos legales, pero es frecuente que yacimientos informales en el sur venezolano y la región amazónica presenten accidentes similares debido a la falta de controles y seguridad.

Los equipos de emergencia advirtieron que el rescate podría extenderse por la magnitud de la inundación y la compleja estructura de los pozos. “Primero es necesario garantizar la seguridad de los rescatistas, pues la estructura de los pozos es inestable y se encuentra parcialmente sumergida”, señalaron las autoridades.

Organismos ambientales y de protección han alertado sobre las condiciones de alta peligrosidad en las que operan muchas minas en la región, donde la infraestructura y los controles son insuficientes para prevenir accidentes fatales.

Las intensas lluvias recientes evidenciaron la vulnerabilidad de los trabajadores frente a fenómenos naturales y la precariedad de los sistemas de seguridad minera en Venezuela, un país rico en recursos minerales como oro, cobre y diamantes.

Mientras familiares de las víctimas esperan la recuperación de los cuerpos, las autoridades insisten en la urgencia de reforzar regulaciones y controles para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.