Cuando llega el momento de hacer la valija, cada viajero tiene su método: algunos elaboran listas detalladas, otros improvisan a último momento y están quienes confían en su memoria. Sin embargo, sin importar la estrategia, hay algo que parece inevitable: los olvidos.

De acuerdo con un estudio realizado por Booking.com, los mendocinos, sanjuaninos y puntanos se destacan a nivel nacional por dejar fuera de sus equipajes dos elementos clave: el cargador del celular y la ropa interior. Sí, los cuyanos lideran el ranking argentino del olvido en ambas categorías, lo que los obliga a comenzar sus vacaciones con una visita a una tienda de electrónica o a improvisar lavados de emergencia.

Publicidad

Sin batería y sin cargador

El 17% de los viajeros de Cuyo confesó haberse olvidado el cargador del celular al salir de viaje. Esto los convierte en la región más olvidadiza del país respecto a este accesorio esencial. En el plano nacional, los hombres y las personas de entre 55 y 64 años son quienes más repiten este descuido.

Además, los cuyanos también encabezan otro ranking: el de olvido de ropa interior. Con un 12,5%, superan ampliamente el promedio nacional del 8%. En este caso, los hombres y los viajeros de entre 25 y 34 años son los más propensos a dejarla fuera de la valija.

Publicidad

Los clásicos: remedios, cepillo de dientes y pijama

Entre los otros olvidos frecuentes aparecen los adaptadores eléctricos (31%), los medicamentos (23%), el cepillo de dientes (20%) y el pijama (16%).

El olvido de adaptadores es particularmente problemático: sin ellos, los dispositivos electrónicos se convierten en meros “pisapapeles”. En este punto, las mujeres (33%) y las personas mayores de 65 años (49%) lideran el ranking nacional, mientras que Buenos Aires es la provincia con más viajeros olvidadizos.

El pijama también tiene su propio récord: el 24% de las mujeres argentinas suele olvidarlo, frente al 17% de los hombres. En tanto, los de entre 55 y 64 años son los que más duermen con lo que encuentran a mano.

Publicidad

En el caso de los medicamentos, los hombres (20%) son algo más descuidados que las mujeres (18%). Los viajeros del Noreste son quienes más olvidan incluirlos, lo que puede generar más de una complicación durante el viaje.

Higiene y peinado, en segundo plano

El clásico cepillo de dientes sigue siendo uno de los objetos más olvidados: el 20% de los cuyanos admite dejarlo atrás. A nivel nacional, los hombres (18%) superan a las mujeres (16%), y los más jóvenes (18 a 24 años) lideran esta franja.

En cuanto al cepillo o peine, solo un 14% de los viajeros de Cuyo lo olvida, por debajo del promedio nacional. De nuevo, los hombres son los más descuidados, junto con los jóvenes de entre 18 y 24 años.

Y si se trata de olor, hay un 3% de puntanos, mendocinos y sanjuaninos que olvida el desodorante. A nivel nacional, el olvido es más frecuente entre los hombres y los jóvenes del Noreste argentino.

Las ojotas, menos olvidadas

Aunque suene insólito, también hay quienes se van a la playa sin ojotas. En Cuyo, sin embargo, este error es menos habitual: solo un 8% las olvida, frente al 13% del promedio nacional. Los mayores de 65 años son los que más suelen sufrir este descuido veraniego.