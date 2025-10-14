La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en noviembre las jubilaciones tendrán un aumento del 2,1% en sus haberes, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, que superó el umbral del 2% y evidenció una aceleración en la inflación.

Este ajuste forma parte de la política del Gobierno, que vincula los incrementos de las jubilaciones al índice de inflación mensual que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, se sumará un bono mensual de $70.000 que el Ejecutivo otorgará a los jubilados para complementar sus ingresos.

Montos

Jubilación mínima: $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber más $70.000 de bono)

PUAM: $336.520,52 ($266.520,52 de haber más $70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 de haber más $70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 de haber más $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.241.788,48

El aumento también impactará en otras prestaciones administradas por Anses, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Becas Progresar, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que experimentarán incrementos proporcionales.

El Gobierno oficializará este ajuste a finales de octubre mediante la publicación en el Boletín Oficial y un decreto que formalizará el aumento y el bono.