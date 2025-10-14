Paramount Global confirmó que el próximo 31 de diciembre de 2025 pondrá fin a la transmisión de sus canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, tras más de cuatro décadas de presencia continua en la televisión musical.

El canal principal de MTV seguirá activo, pero abandonará su formato original de música 24/7 para dedicarse exclusivamente a programas de entretenimiento y reality shows, como Teen Mom y Georgie Shore. Este cambio representa no solo una decisión empresarial, sino también un símbolo del declive de la televisión musical tradicional y del modo en que se descubre la música en la actualidad.

El cierre de los canales musicales comenzará en Reino Unido e Irlanda, extendiéndose luego a Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Esta medida se enmarca en una estrategia de reducción de costos derivada de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, pero también refleja el cambio profundo en los hábitos de consumo musical.

Desde su lanzamiento en 1981, MTV fue un icono cultural que revolucionó la música y la televisión. El primer video emitido, "Video Killed The Radio Star" de The Buggles, anticipó la transformación que el canal impondría en la industria. MTV no solo difundió videos musicales, sino que moldeó tendencias, creó íconos y construyó una comunidad alrededor de la música.

El canal marcó momentos históricos, como el estreno de "Thriller" de Michael Jackson en 1983 y la emblemática entrevista a David Bowie, quien pidió mayor espacio para artistas afroamericanos. Fue plataforma de movimientos como el grunge, con "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, y escenario de episodios inolvidables como el enfrentamiento entre Courtney Love y Madonna.

La llegada de MTV a Europa en 1987 amplió su influencia cultural, con programas como MTV Unplugged que mostraron actuaciones íntimas y artísticas de artistas como Nirvana y Eric Clapton. En su época dorada, MTV convirtió los videos en piezas de arte y a sus estrellas en leyendas globales.

Sin embargo, la revolución digital transformó radicalmente el consumo musical. Plataformas como YouTube, Spotify y TikTok desplazaron a la televisión tradicional. Desde 2011, el canal principal dejó de transmitir videos musicales, relegando esa función a sus canales secundarios, mientras el público optaba por elegir instantáneamente su música favorita.

Este cambio irreversible dejó al legado musical de MTV en un lugar nostálgico. Aunque la marca seguirá vigente a través de sus plataformas digitales y eventos como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), el espíritu original que unió a millones para descubrir nueva música frente a la pantalla desaparecerá.