Los bonos en dólares y las acciones argentinas dieron un giro abrupto este martes y se hundieron hasta más de 8% luego de que el presidente de EEUU Donald Trump condicionara el auxilio financiero de Washington a la Argentina, a una victoria electoral de Javier Milei.

"Si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde el martes recibió a Milei, pocos días después de que EEUU acordara proporcionar un importante salvataje financiero a la Argentina. El mandatario de EEUU también criticó a la oposición de Milei como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpó por la crisis económica del país. "Puede que no gane, pero creo que ganará. Y si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos", agregó.

Lo cierto es que los dichos del mandatario de EEUU sacudieron en firma instantánea a los activos argentinos, que venían siendo impulsados por el paquete de ayuda anunciado recientemente por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, cuyo eje central es un intercambio de monedas (swap) de u$s20.000 millones de dólares con el Banco Central (BCRA), y la intervención directa en el mercado de cambios.

Así las cosas, el S&P Merval revirtió ganancias previas y cayó alrededor del 2% tras los comentarios de Trump. Los bonos, que operaban en terreno positivo previo al encuentro de Trump con Milei, sufrían bajas de hasta 6,3%. En tanto que los ADRs de empresas argentinas anotaban retrocesos de hasta 8,6% (Supervielle).

Aunque los detalles del acuerdo siguen sin estar claros, hasta el momento el rescate de EEUU había ayudado a estabilizar la volatilidad financiera de la Argentina.

Trump describió a Milei como su "presidente favorito" y el mandatario argentino fue uno de los dos líderes mundiales en el escenario durante su toma de posesión en Washington.

Argentina celebrará comicios legislativos el 26 de octubre, en los que los libertarios intentarán ganar espacio en un Congreso dominado por la oposición peronista y de centro. Tras el encuentro con Milei, Trump también señaló que un acuerdo de libre comercio con Argentina es posible. "Vamos a discutir algo de eso hoy (...) Queremos ayudar a Argentina y queremos ayudarnos a nosotros mismos", dijo el mandatario estadounidense. "Estaremos comerciando con Argentina", agregó.

En tanto, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, destacó que el apoyo de su país a Argentina no requiere que la nación cancele su multimillonario acuerdo de intercambio de monedas con China. "La asistencia estadounidense no depende del cierre del 'swap' con China", afirmó Bessent. "Cualquier información al respecto es incorrecta", agregó.

Fuente: Ámbito