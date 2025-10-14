El departamento Calingasta avanza con una serie de obras hidráulicas destinadas a proteger el valle de las crecidas y mejorar el escurrimiento del agua. Los trabajos se financian mediante el Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, con una inversión estimada en $500.000.000.

Según informó el Ministerio de Minería de San Juan, las obras comenzaron el 21 de agosto de 2025 y se ejecutan bajo la modalidad de contratación de horas máquina, lo que permite optimizar recursos y acelerar los plazos. Actualmente, las tareas se concentran en los sectores de Villa Nueva, Puchuzun e Hilario, donde se emplean topadoras, excavadoras, palas cargadoras y camiones batea.

La Dirección Provincial de Hidráulica supervisa los trabajos mediante un sistema de seguimiento diario respaldado por registros fotográficos, garantizando la transparencia y trazabilidad de la ejecución. El avance físico, medido en horas máquina, muestra un progreso sostenido en esta primera etapa.

Se estima que el plazo total de ejecución será de tres meses, con informes periódicos sobre la evolución de las tareas. Desde el Gobierno provincial destacan que la iniciativa busca prevenir daños por crecidas, proteger zonas productivas y reforzar la seguridad de los pobladores que habitan en áreas vulnerables del valle.

El Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, creado por la Ley Provincial Nº 1469-J, destina parte de los ingresos de regalías mineras a proyectos productivos e infraestructura en los departamentos mineros. En esta ocasión, el 20% de los fondos que ingresan a rentas generales se canaliza directamente a obras con impacto local.

El objetivo del programa es impulsar el desarrollo sustentable, generar empleo y mejorar la calidad de vida en las comunidades vinculadas a la minería. En Calingasta, los resultados ya son visibles: las defensas y drenajes construidos marcan un avance concreto hacia una mayor protección ambiental y social del territorio.