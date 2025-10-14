El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), dio a conocer este martes el informe mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2025. Según el reporte, la inflación en la provincia fue del 1,9%, acumulando en los primeros nueve meses del año un 20,1%, mientras que la variación interanual alcanzó el 27,5%. El índice fue menor que la media nacional.

De acuerdo con el relevamiento, la región de Cuyo registró una inflación promedio de 2,2%, levemente por encima de la medición local. Las divisiones que menor aumento mostraron durante el mes fueron Educación (1,0%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,1%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), Comunicaciones (1,5%), Bienes y servicios diversos (1,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,7%).

Por su parte, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,8%) se mantuvo en línea con el promedio general del índice, mientras que los mayores incrementos se registraron en Prendas de vestir y calzado (3,4%), Recreación y cultura (2,6%), Transporte (2,5%), Restaurantes y hoteles (2,5%) y Salud (2,1%).

El organismo destacó que el IPC provincial se elabora mediante el seguimiento de una canasta de 557 productos en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar alrededor de 19.000 precios mensuales. Además, el relevamiento se realiza íntegramente con tablets, lo que agiliza la captura de datos, mejora la precisión y permite una digitalización completa del proceso estadístico.

En comparación con el mes pasado, hubo un aumento ya que en agosto de 2025 la ingflación en la provincia fue del 1,7%, marcando un ritmo menor que el registrado a nivel nacional y en otras provincias de la región. En promedio para el mes pasado, en la región de Cuyo, la inflación promedio fue del 2,1%, situando a San Juan por debajo del promedio regional y reafirmando una tendencia de precios más moderada respecto a otras jurisdicciones del país.