La industria del entretenimiento doméstico se encuentra en plena evolución gracias a la incorporación de la inteligencia artificial en los dispositivos del hogar. Esta tecnología permite ofrecer experiencias personalizadas y mejora la calidad visual y sonora adaptándose a cada usuario.

En este contexto, la marca Samsung lanzó en Argentina su nueva línea Vision AI, distribuida por Naldo, que incluye televisores 8K y 4K diseñados para brindar innovación, diseño y conectividad. La propuesta contempla planes de financiación en hasta 12 cuotas sin interés y envío a todo el país.

Publicidad

Estos modelos de alta gama incorporan procesadores de última generación capaces de analizar millones de patrones en tiempo real para perfeccionar el brillo, contraste y nitidez de cada escena que se reproduce.

Dentro de la gama premium destaca el Neo QLED 8K Q900F de 85 pulgadas, equipado con el procesador NQ8 AI Gen2, que utiliza 256 redes neuronales para escalar cualquier contenido a resolución 8K. Su diseño Metal Frame elimina bordes visibles, mientras que la pantalla Glare Free reduce reflejos para ofrecer mayor comodidad visual.

Publicidad

En materia de audio, este modelo integra Adaptive Sound Pro y Active Voice Amplifier Pro para lograr diálogos más claros, complementados con la tecnología Q-Symphony que ofrece sonido envolvente. Además, los compradores del televisor de 85 pulgadas en Naldo recibirán una barra de sonido Samsung sin costo adicional.

El Neo QLED QN70F está disponible en tamaños de 55, 65, 75 y 85 pulgadas, y cuenta con el procesador NQ4 AI Gen2, tecnología Quantum Mini LED y un sistema Motion Xcelerator 144Hz que garantiza un contraste preciso y fluidez destacada en deportes y videojuegos. Su escalado por inteligencia artificial eleva cualquier contenido a calidad 4K. También incluye Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, Q-Symphony y un diseño ultradelgado AirSlim.

Publicidad

La familia Vision AI se completa con modelos OLED, que ofrecen contraste infinito, y QLED, reconocidos por su vivacidad y accesibilidad. Todos incorporan funciones avanzadas de inteligencia artificial y compatibilidad con el ecosistema de hogar inteligente de Samsung, además de opciones de pago flexibles en Naldo.

Entre las novedades que traen estos televisores destacan la función karaoke en Daily+, que permite usar el celular como micrófono, gestos universales desde el Galaxy Watch, la función Pet Care para monitorear mascotas y un generador de fondos de pantalla por IA que se adapta al estado de ánimo del usuario.

También integran SmartThings como centro de control del hogar, Samsung Knox Security para mayor protección, AI Energy Mode para optimizar el consumo energético y un control SolarCell que se carga con luz o mediante USB-C. Todo esto funciona bajo el sistema operativo Tizen, que garantiza actualizaciones durante siete años.

La llegada de la línea Vision AI de Samsung, con el respaldo de Naldo, ya está disponible para los consumidores argentinos, marcando un avance significativo hacia un entretenimiento más inteligente y personalizado en el hogar.