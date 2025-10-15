El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en su despacho a los sanjuaninos que participaron de La Voz Argentina 2025: Walter Vilches, Mateo Pintor, Eduardo Desimone, Jaime Muñoz y William Heredia. Durante la reunión, los artistas compartieron sus experiencias en el certamen y dialogaron sobre sus proyectos musicales futuros.

Jaime Muñoz fue el participante que más lejos llegó, alcanzando la semifinal como parte del Team Lali. Walter Vilches se unió al equipo de Miranda, mientras que William Heredia formó parte del equipo de Soledad Pastorutti. Mateo Pintor y Eduardo Desimone fueron guiados por su coach, Luck Ra.

Orrego destacó la importancia de acompañar a los jóvenes talentos locales y subrayó que “desde la provincia los acompañamos, porque la cultura es identidad y futuro”. El encuentro permitió conocer de cerca los desafíos y aprendizajes que los artistas sanjuaninos enfrentaron durante la fase de Rounds, una de las etapas más exigentes del certamen, en la que los participantes son evaluados por sus coaches y un jurado especializado.

Los sanjuaninos expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido y aseguraron que la experiencia les permitió crecer profesionalmente y proyectar nuevos objetivos en la música. Con este recibimiento, la provincia reconoce la trayectoria de sus jóvenes talentos y refuerza el vínculo entre cultura y ciudadanía.

