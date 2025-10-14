Política > En redes
Marcelo Arancibia calificó de “peligrosos” los dichos de Donald Trump
POR REDACCIÓN
El dirigente del Partido GEN, Marcelo Arancibia, se refirió en la red social X a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que la continuidad de la ayuda a la Argentina dependerá del resultado de las próximas elecciones del 26 de octubre.
Arancibia calificó el mensaje de Trump como “poco democrático y peligroso”, al considerar que una afirmación de ese tipo podría generar consecuencias graves en el escenario político y económico del país.
“Un comentario poco democrático, y por sobre todo peligroso, porque si Milei pierde las elecciones del 26/10, el amigo Trump habrá condenado a su Gobierno a la inevitable debacle institucional; no habrá manera de parar la crisis económica”, publicó Arancibia.
El dirigente sanjuanino sostuvo que este tipo de expresiones externas, que condicionan la estabilidad nacional al resultado de una elección, atentan contra la soberanía y la institucionalidad democrática.
El comentario de Trump, difundido en redes sociales y replicado por medios internacionales, generó una ola de reacciones tanto en el ámbito político como en el económico, en medio de un clima electoral ya marcado por la incertidumbre.
Arancibia reiteró que las declaraciones de figuras internacionales con fuerte influencia mediática “no deben interferir en los procesos internos de un país soberano”, y llamó a todos los sectores a mantener la prudencia y el respeto por las instituciones, cualquiera sea el resultado de las urnas.
