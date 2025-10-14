Tras la intervención del Tesoro de los EEUU en el mercado cambiario que sucedió el jueves de la semana pasada, el dólar volvió a la tendencia alcista este martes y por primera vez operó con total normalidad, luego de los feriados por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural a nivel local celebrado el viernes y el "Columbus Day" en EEUU el lunes.

En ese marco, el dólar mayorista cotizó a $1.355 pero viene de sufrir su mayor caída diaria desde mayo. En tanto, el blue se ubica a $1.410. El dólar futuro que venía de caer hasta 6% el lunes, este martes registró subas generalizadas sobre todo en el contrato de noviembre (poselectoral) que avanzó 3% a $1.474.

Operadores del mercado advierten que hubo mucho volumen en futuros de dólar ROFEX (más de u$s1.600 millones) y en el mercado mayorista, donde se operaron u$s720 millones. "La duda es quien vendió", advierten desde la city ya que el spot que tocó los $1.380 y cerró en $1.360.

Así, el MEP avanza a $1417,95, mientras que el CCL se ubica en $1443,24. En tanto, en el Banco Nación se consigue a $1385, mientras que el minorista que surge de un promedio de las distintas entidades bancarias y que publica el BCRA, se establece en $1.395,61.