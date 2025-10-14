El Servicio Penitenciario Provincial de San Juan (SPP) destacó la graduación de una persona privada de la libertad que logró finalizar la carrera universitaria de Abogacía, iniciada en el año 2021. El logro fue posible gracias a su esfuerzo, constancia y compromiso, junto al acompañamiento permanente del Área de Educación del SPP, que brindó orientación y apoyo durante todo su recorrido académico.

(Foto gentileza)

Según informaron desde la institución, se trata del segundo caso en la historia del Servicio Penitenciario Provincial en el que un interno alcanza la titulación universitaria dentro del penal. Este hecho fue presentado como una muestra concreta del poder transformador de la educación y del compromiso del SPP con la reinserción social y la igualdad de oportunidades.

El acto académico se realizó en la sede del penal y contó con la presencia de autoridades penitenciarias y docentes tutores. Al finalizar la ceremonia, el graduado fue recibido por su familia (su padre, su madre, su esposa, su hermana y su prima), quienes lo felicitaron por haber alcanzado una meta que simboliza esperanza y esfuerzo.

Desde el SPP destacaron que este tipo de logros “confirman que la educación es una herramienta fundamental para la transformación personal y la reinserción social”. Además, subrayaron que la institución continuará fortaleciendo los programas educativos, formativos y laborales en contexto de encierro.