El Gobierno de San Juan convocó a las principales entidades vitivinícolas de la provincia para analizar la situación actual del sector y definir un plan de trabajo conjunto que permita enfrentar los efectos de la baja producción registrada en la cosecha 2025 y el complejo panorama que se proyecta para el próximo año.

La reunión, encabezada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, contó con la participación de la Federación de Viñateros, la Asociación de Viñateros Independientes, la Mesa Vitícola y la Federación Económica de San Juan. Durante el encuentro, los representantes de cada entidad expusieron las dificultades que atraviesa el mercado vitivinícola y coincidieron en la necesidad de implementar medidas urgentes de apoyo a los productores.

En representación del Gobierno provincial participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, junto a los directores Juan Carlos Hidalgo (Desarrollo Vitivinícola) y Alberto Gallardo (Contingencia Climática y Registro Productor). Entre todos, acordaron avanzar en un plan de trabajo conjunto que será profundizado en nuevas reuniones durante las próximas semanas.

Este encuentro se enmarca en las políticas de acompañamiento al sector que la gestión del gobernador Marcelo Orrego viene impulsando desde su asunción, en diciembre de 2023. Desde entonces, se pusieron en marcha diversas herramientas de asistencia: líneas de créditos con tasa subsidiada para cosecha y acarreo, reeditadas en 2025; gestiones ante la Nación para obtener la declaración de Emergencia Agropecuaria y la retención cero para las exportaciones vitícolas; además de la importación de nuevas variedades de uva destinadas a producción de mesa y pasas.

Asimismo, con fondos propios de la provincia, se lanzó una campaña de lucha contra la lobesia botrana, plaga que amenaza la producción local. El objetivo es proteger la calidad de la uva sanjuanina y conservar los mercados internacionales que distinguen a la provincia como una de las principales productoras del país.

Durante la reunión, las entidades plantearon la urgencia de diseñar medidas que permitan sostener la actividad durante lo que resta del año y la próxima cosecha. En los próximos días, las organizaciones vitivinícolas presentarán un documento con propuestas concretas, que serán analizadas por la Secretaría de Agricultura para definir un esquema de acción inmediato.

Está previsto que la semana próxima se realice un nuevo encuentro para evaluar las iniciativas presentadas, y que en la semana siguiente se concrete una reunión ampliada con el ministro de Producción, Gustavo Fernández, donde se formalizarán las propuestas consensuadas entre el Gobierno y los representantes del sector.

La situación de la vitivinicultura sanjuanina es considerada crítica por los productores, quienes advierten sobre la caída de precios, el incremento de los costos y las dificultades de comercialización. Ante este panorama, el Ejecutivo provincial busca consolidar un plan integral de apoyo que permita dar sostenibilidad a una de las actividades económicas más emblemáticas de San Juan.

En representación de las entidades participaron Alfredo Olivera (Federación de Viñateros), Juan José Ramos (Asociación de Viñateros Independientes), Eduardo Yanzón (Mesa Vitícola) y Mónica Sánchez Martín (Federación Económica).