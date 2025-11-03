La agenda política de la Casa Rosada arranca con un enfoque en la construcción de la base legislativa que el presidente Javier Milei necesitará para llevar adelante sus propuestas. Por ello, este martes se concretará una reunión en la que el mandatario citó a todos los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) y entre los convocados figura el diputado sanjuanino Abel Chiconi, quien será el único representante de la provincia en la mesa chica libertaria. La cumbre está programada para iniciar a partir de las 13 horas en Casa Rosada.

El objetivo central del encuentro es sumamente operativo y estratégico: empezar a trabajar en las reformas legislativas que el nuevo Gobierno planea presentar en el Congreso Nacional durante el próximo año. Este primer acercamiento servirá para alinear políticamente a Milei con los legisladores que lo acompañarán en esta etapa de gestión.

La convocatoria de Milei incluye a un total de 63 dirigentes que asumirán sus bancas el 10 de diciembre, pasando a integrar formalmente los bloques oficialistas. Específicamente, están citados los 51 diputados y los 12 senadores que resultaron electos bajo el sello de La Libertad Avanza. Abel Chiconi, como parte de los diputados electos, participará en esta instancia de coordinación crucial.

Un detalle que define el carácter puramente libertario de esta primera reunión es la exclusión de los aliados del PRO. Aunque muchos de sus referentes compartieron listas durante la campaña, los representantes del PRO que resultaron electos no fueron invitados. Por esta razón, legisladores como Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba (de Buenos Aires), o Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (de Capital Federal), no estarán presentes.

La única figura vinculada al PRO que asistirá es Diego Santilli. Sin embargo, su participación se dará en calidad de funcionario del Gabinete nacional. Si bien Santilli fue electo como diputado por la provincia de Buenos Aires, se confirmó que no asumirá la banca debido a su designación como ministro del Interior. Es importante destacar que Santilli no participó en la organización del evento, ya que la reunión con los legisladores libertarios estaba prevista desde antes de que se definiera el nuevo equipo ministerial.

La presencia de Abel Chiconi en este cónclave inicial asegura que la voz de San Juan estará presente en la mesa donde se definirán las prioridades legislativas del oficialismo, marcando el inicio formal del trabajo parlamentario que busca impulsar las reformas estructurales anunciadas por el presidente electo.