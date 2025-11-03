La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tiene programa de ayuda financiera destinado a personas que se hayan quedado sin empleo formal. Se trata de la Prestación por Desempleo y tiene varios requisitos para poder acceder a ella, por ejemplo: el trabajo perdido tiene haber sido registrado y la desvinculación no debe ser voluntaria.

La prestación se puede solicitar de forma presencial y digital y el trámite es totalmente gratuito. Debe solicitarse dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación, y si se inicia el trámite fuera de este plazo se descontarán los días que hayan pasado. Además del subsidio mensual, se mantiene la cobertura médica y los aportes jubilatorios.

Quiénes pueden acceder a la prestación

La Prestación por Desempleo de Anses está destinada a trabajadores comprendidos en los siguientes grupos:

Permanentes

De la construcción

Eventuales o de temporada

Para cada grupo hay condiciones diferentes. Para los trabajadores permanentes se deben haber registrado 6 meses de aportes en los últimos tres años. En el caso de los trabajadores de la construcción, deben tener un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos dos años. Y finalmente, para los trabajadores eventuales o de temporada, se requieren menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Los requisitos para poder acceder

Además de las condiciones para cada grupo, se debe presentar documentación que acredite que el solicitante fue desvinculado involuntariamente. DNI (original y copia) y alguno de los siguientes:

Despido sin justa causa: telegrama o carta documento.

Quiebra o cierre de empresa: nota del síndico o publicación en el Boletín Oficial.

Finalización de contrato: copia del contrato vencido.

Denuncia por justa causa: telegramas enviados por el trabajador.

Cómo tramitar en Anses la prestación por desempleo

El trámite se puede llevar a cabo de dos formas:

1. Trámite online

Reunir y digitalizar la documentación.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Iniciar la Atención Virtual y seleccionar “Prestación por Desempleo”.

Completar la declaración jurada y subir los archivos requeridos.

2. Trámite presencial con turno

Solicitar un turno en la web de ANSES.

Presentarse con DNI y documentación original y copia.

Completar la solicitud en la oficina asignada.

Monto de la prestación

La Prestación por Desempleo tiene un monto mensual que equivale al 75% del mejor sueldo promedio en los últimos 6 meses de trabajo formal. El tope, que se define según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), es de $322.000.

La cantidad de cuotas que recibe el trabajador depende de los aportes que se hayan realizado en un plazo máximo de 12 meses consecutivos.

