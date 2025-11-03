El canciller Pablo Quirno recibió este lunes las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en una ceremonia realizada en el Palacio San Martín. El encuentro fue presentado por la Cancillería argentina como un gesto de continuidad en el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre ambos países.

“¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus redes oficiales, destacando el tono político de esta nueva etapa diplomática.

La designación de Lamelas, que reemplaza a Mark Stanley, llega en un contexto de coincidencias ideológicas entre los gobiernos de Milei y Trump, y en una etapa de alineamiento diplomático inédito en los últimos años. Desde la asunción de Milei, Washington y Buenos Aires consolidaron un canal de diálogo directo basado en afinidades personales y en una agenda centrada en cooperación energética, inversiones y seguridad.

En el Palacio San Martín remarcaron que el vínculo bilateral atraviesa “su mejor momento en décadas” y que existen conversaciones abiertas para ampliar acuerdos de cooperación tecnológica y de defensa. La llegada del nuevo embajador es vista por el Gobierno como una señal de respaldo político y confianza internacional hacia la gestión libertaria.

Peter Lamelas, diplomático de carrera con amplia experiencia en América Latina, arriba al país en un momento de consolidación del eje Milei–Trump, un entendimiento político que excede los vínculos institucionales. La sintonía personal entre ambos mandatarios fue clave para acelerar designaciones y definir un perfil político en la relación bilateral.

En los próximos días, se espera que el embajador mantenga reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y con representantes del sector energético, dos áreas prioritarias para la cooperación bilateral.

El Gobierno argentino considera que la relación con Estados Unidos es estratégica para atraer inversiones y sostener el plan de estabilización económica. En ese contexto, la política exterior pasa a ocupar un lugar central dentro de la narrativa de apertura internacional del Ejecutivo.

La bienvenida a Lamelas, cuidadosamente difundida por Cancillería, no sólo marca el inicio formal de una nueva misión diplomática: también refleja el reposicionamiento político de la Argentina, que busca profundizar su alineamiento con Washington mientras redefine su papel en la región.