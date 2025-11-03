Una sección de la Torre dei Conti, emblemática construcción medieval del siglo XIII ubicada en el centro de Roma, sufrió un derrumbe parcial este lunes mientras se realizaban trabajos de recuperación estructural.

El incidente inicial dejó a cuatro obreros heridos y desencadenó un operativo de emergencia para rescatar a los afectados. Durante estas labores, se produjo un segundo derrumbe parcial que generó una gran nube de polvo, aunque sin causar daños adicionales a los equipos de rescate, quienes permanecieron ilesos.

Entre los trabajadores afectados, un hombre de 64 años fue rescatado con vida y trasladado en estado crítico a un hospital, presentando un traumatismo craneoencefálico. Otro obrero quedó atrapado entre los escombros, pero se encontraba consciente según informaron fuentes sanitarias.

Los otros dos obreros involucrados sufrieron heridas leves y optaron por no ser hospitalizados.

Para atender la emergencia, los bomberos desplegaron tres equipos especializados, junto con dos camiones con escaleras y unidades de rescate. Además, se restringió el acceso peatonal y vehicular alrededor de la zona para facilitar las tareas de auxilio y garantizar la seguridad.