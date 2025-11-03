Cyber Monday 2025: cómo comprar celulares con hasta 30% de descuento y cuotas sin interés

El auge del comercio electrónico en Argentina encuentra uno de sus momentos álgidos cada año con la llegada del Cyber Monday 2025, un evento que convoca a miles de marcas y millones de consumidores en busca de descuentos, financiación accesible y renovación de productos. La edición 2025 se perfila como una oportunidad clave para anticipar compras de fin de año, renovar tecnología o adelantar regalos, con estrategias institucionales y propuestas comerciales que buscan movilizar el consumo online.

En un contexto económico que exige mayor volumen y mejores condiciones de pago, esta campaña adquiere además un valor simbólico porque no solo se trata de “comprar barato”, sino de aprovechar las herramientas de financiación, los envíos y los filtros para asegurarse de que se trate de un buen negocio.

Qué es el Cyber Monday

El Cyber Monday es un evento de ventas online organizado en Argentina por Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que reúne durante varios días a cientos de comercios virtuales con descuentos, cuotas sin interés, envíos promocionales y ofertas especiales. Originalmente se inició en Estados Unidos como una continuación del Black Friday, focalizado en el comercio electrónico, pero en Argentina ha adquirido estructura propia, duración ampliada y categorías múltiples.

Este evento permite al consumidor comparar precios, planificar compras más grandes, como celulares, tecnología o electrodomésticos, y aprovechar condiciones de financiamiento que elevan su atractivo. Tal como señalan los especialistas, la clave está más en la “preparación” del comprador que simplemente en esperar ofertas.

Cómo comprar celulares más baratos

La categoría “celulares” es una de las más buscadas durante el Cyber Monday. Las guías especializadas recomiendan varios pasos clave :