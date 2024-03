En la mañana de este miércoles 13 de marzo, los padres de tres establecimientos educativos se reunieron en la puerta para reclamar agua e instalaciones adecuadas. Las escuelas afectadas son: la Boero, Juan José Paso y San Vicente de Paul.

A primera hora de la mañana fueron los padres de los alumnos de la EPET Nº 1 Rogelio Boero, quienes se concentraron en la puerta del establecimiento para pedir agua. “En los bebederos sale agua caliente para los chicos. El mantenimiento del tanque se hizo el año pasado y no hay agua”, comentó a DIARIO HUARPE Paola Sosa, mamá de una alumna. Por otra parte, resaltó que hay otros motivos por los que decidieron manifestarse, ya que también hay 3 baños habilitados para todos los estudiantes, el resto están clausurados.

Otro de los motivos de malestar es que la institución permanecerá cerrada entre turno y turno por una obra en construcción. En el caso de los alumnos que cursan doble turno no tienen donde esperar, situación que preocupa a los padres. Recordemos que el vicedirector, de la institución, Jorge Gutiérrez, comentó que, en esas horas los chicos no son responsabilidad de la escuela y aseguró que pedirán colaboración del municipio de Capital para reforzar la seguridad. A esto se suma que la institución tiene la habilitación del Ministerio de Educación para abrir el comedor y no lo hacen, por tanto, los alumnos deben salir del edifico a comprar y comer. Respecto de todas estas irregularidades, los padres aseguraron que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades escolares.

En Angaco

Por otro lado, en Angaco en la Escuela Juan José Paso, un grupo de padres reclamaron por las instalaciones del establecimiento, luego de la obra de reparación que se realizó durante el año pasado y que hasta el momento no se finalizó. Según el testimonio de una mamá a este diario, debido a esto, los chicos no tienen agua, no tienen electricidad y las instalaciones de los aires acondicionados y ventiladores no están hechas.

Romina Segovia, mamá de una alumna, señaló que los directivos han reclamado en el Ministerio de Educación por la obra en construcción. "Desde el organismo les informaron que el Ministerio de Infraestructura es quien se hizo cargo de las contrataciones de las empresas que no lograron finalizar adecuadamente la obra. El directivo de la institución realizó el reclamo correspondiente, pero todavía no han tenido respuesta", argumentó la mujer.

Como consecuencia de esto, los alumnos no completan sus horas, ni días de clases. “Desde el acto de iniciación de clases es que tenemos problemas. Los chicos se retiran temprano porque ya se quedan sin agua, también se decidió que algunos días no asistan”, comentó Segovia.

En Rawson

Para finalizar el panorama de reclamos, en el colegio San Vicente de Paul en Rawson las quejas de los padres también se hicieron escuchar, ya que según aseguran las instalaciones de la institución no están en condiciones. Los papás argumentan que, el edificio no cuenta con aire acondicionado ni agua potable. Según el testimonio de una mamá “hace unos días, un niño del colegio se descompuso de tanto calor. Es inhumano lo que pasa, siendo que es un colegio en el que pagamos cerca de los $25.000 de cuota, a lo que se le suman los intereses si no pagamos a término. Es lamentable ver a mis hijos y ver a los demás niños salir traspirados y sofocado de los cursos a las 12 del mediodía. Ya tenemos muchas notas firmadas, pero aún no tenemos resultados”.