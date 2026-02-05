Funcionarios de la Ciudad de Los Ángeles pidieron la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028, Casey Wasserman, luego de que se publicaran correos comprometedores entre él y Ghislaine Maxwell, la expareja del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los correos electrónicos entre Wasserman y Maxwell que salieron a la luz pública el fin de semana pasado, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, corresponden al año 2003.

Tras la repercusión que tuvo la publicación de esos correos, el jefe de los Juegos Olímpicos difundió un comunicado: “Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes”, expresó.

En el descargo, Wasserman también buscó despegarse del delincuente sexual al asegurar que “nunca tuvo una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein”.

Si bien no ha sido acusado de ningún delito ni se le ha imputado ningún cargo relacionado con el escándalo Epstein, que ha golpeado a la administración del presidente Donald Trump, varios funcionarios de la ciudad de Los Ángeles le pidieron a Wasserman que renuncie a su cargo.

“Que (Wasserman) nos represente en el escenario mundial desvía la atención de nuestros atletas y de los enormes esfuerzos necesarios para prepararnos para 2028”, dijo a Los Angeles Times Janice Hahn, miembro de la Junta de Supervisores de la ciudad.

Hugo Soto-Martínez, del Consejo Municipal de Los Ángeles, consideró en ese sentido que “Wasserman debería dimitir de inmediato” a su cargo. “Mientras Ghislaine Maxwell orquestaba una de las operaciones de tráfico sexual más grandes de la historia de nuestro país, supuestamente mantenía una relación sentimental con la persona que ahora preside LA28”, advirtió Soto-Martínez en un comunicado.

Al pedido se sumó Kenneth Mejia, contralor de Los Ángeles, quien denunció que la ciudad “no puede confiar su futuro financiero a alguien vinculado con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.

En 2022, Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión tras ser declarada culpable de ayudar a Epstein a reclutar, manipular y abusar de menores entre 1994 y 2004.