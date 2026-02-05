El departamento Ullum será sede de una feria de emprendedores con temática del Día de los Enamorados, una propuesta para recorrer, regalar y acompañar a quienes transforman su pasión en proyectos reales.

La actividad se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, desde las 18 horas, en el Paseo del Skate Park Municipal. La feria contará con stands de distintos rubros, orientados a la venta de productos artesanales, regalos y propuestas vinculadas a la fecha.

Desde la organización indicaron que el objetivo es promover el trabajo de los emprendedores locales y generar un espacio de encuentro para la comunidad, en el marco de una celebración tradicional.

Las personas del departamento interesadas en participar con un emprendimiento pueden comunicarse con la Dirección de Economía Popular al teléfono 264 5477434, donde se brindará información sobre la inscripción y los requisitos.

La feria se enmarca dentro de las actividades culturales impulsadas por el municipio y busca ofrecer una alternativa recreativa y comercial para celebrar el Día de los Enamorados en Ullum.