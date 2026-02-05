Las acciones argentinas que operan en la bolsa de Nueva York sufrieron una dura pérdida en la rueda del jueves. Es que el contexto financiero internacional y también interno, no son los mejores. La discutida salida de Marco Lavagna del INDEC y la postergación del cambio en la medición de la inflación y el aviso de una misión del Fondo Monetario Internacional que vendrá de forma inminente para revisar las metas que tiene el país, con todo este panorama, la reacción de los mercados no fue la mejor en el frente externo.

Los ADRs argentinos en Wall Street presentan caídas generalizadas, lideradas por el sector bancario al perder hasta 7,21% de la mano de Supervielle, seguido por BBVA (-6,39%), Galicia (-6%) y Banco Macro (-5,26%).

Publicidad

Los bonos en dólares retroceden con los Globales registrando caídas de hasta 0,5% encabezados por el GD29, seguido del GD38 (-0,4%) mientras que los Bonares ceden hasta 1,1% de la mano del AL29 y el AL41 (-0,9%). En este marco, el riesgo país se ubicaba en torno a los 515 puntos básicos.

A nivel local, el S&P Merval en pesos y en dólares cotiza con una baja de hasta 2,5% a 2.941.748,15 puntos y 2,9% a 1.956,51 puntos respectivamente. Las acciones operan con mayoría de pérdidas encabezadas por los bancos: BBVA (-5%), Supervielle (-4,30%), Galicia (-3,73%) y Banco Macro (-3,36%).

Publicidad

La incertidumbre no deja de ser una constante en los últimos días y el Riesgo País mantiene su tendencia por encima de los 500 puntos básicos.