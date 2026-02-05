Un sanjuanino quedó detenidamente a disposición de la Justicia de San Juan tras ser imputado por robar en un supermercado de propiedad de un comerciante chino en la provincia. Al tratarse de un caso de reincidencia, el imputado deberá cumplir la condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según la reconstrucción del hecho mediante las cámaras de seguridad del comercio, el 16 de junio de 2025, alrededor de las 11:30 horas, el acusado identificado como Fernando Ceferino Fuentes ingresó al supermercado ubicado en el departamento Rivadavia. Allí, sustrajo tres botellas de fernet de 750 ml y un franco de café Nestlé de 170 gramos.

Publicidad

Ese mismo día, cerca de las 18:10 horas, Fuentes regresó al comercio y se llevó cuatro botellas más de fernet, ocultándolas en sus prendas de vestir. Todo el accionar delictivo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El caso fue investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad bajo la supervisión del fiscal Cristian Gerarduzzi. En la audiencia celebrada este jueves 5 de febrero,, el Juez de Garantías Mariano Carrera aprobó el acuerdo de Juicio Abreviado entre las partes. Fuentes reconoció su responsabilidad penal y fue condenado a 30 días de prisión efectiva en el Penal de Chimbas por el delito de hurto simple.