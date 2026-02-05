El proyecto minero Hualilán dio a conocer un ambicioso plan de inversión que promete un fuerte impacto económico y social en el departamento Calingasta. A través de Golden Mining, la compañía anunció que destinará más de $11.800 millones durante los próximos tres años, plazo en el que se desarrollará el procesamiento de mineral en las instalaciones de Casposo, consolidando una etapa clave para el avance del emprendimiento.

Según informó la empresa, la inversión total prevista supera los $11.832 millones e incluye, además, la generación de 38 nuevos puestos de trabajo directos. La iniciativa se inscribe dentro del plan de trabajo vigente del proyecto Hualilán, que tiene como uno de sus ejes centrales el desarrollo de las comunidades cercanas y la dinamización de la economía local.

Una parte significativa de los fondos estará destinada a obras de infraestructura necesarias para garantizar la operatividad del proyecto. En ese marco, se prevé la construcción de un puente Bailey, con un presupuesto estimado de $725 millones, una obra clave para la logística y el transporte vinculados a la actividad minera. A esto se suma la construcción de un playón de stock en Casposo, valuado en aproximadamente $203 millones, que permitirá optimizar el acopio y manejo del material.

Más allá de las obras y del empleo directo, desde la empresa destacaron el impacto indirecto que tendrá el proyecto en la economía departamental. El procesamiento del mineral en Casposo implicará una demanda sostenida de servicios complementarios, como alojamiento y provisión de comida para los transportistas y trabajadores que lleguen a la zona. Solo por estos conceptos, se estima un movimiento económico para Calingasta cercano a los $37 millones.

Otro punto relevante del anuncio es el abastecimiento de combustible para todos los vehículos involucrados en el desarrollo del proyecto, que se realizará con proveedores locales durante un período de tres años. Esta decisión apunta a fortalecer el comercio del departamento y a garantizar que una parte significativa de los recursos quede en la economía regional.

Desde Golden Mining remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de desarrollo. “Estas tareas corresponden a una etapa fundamental para consolidar el desarrollo operativo del proyecto, potenciando su impacto positivo en las comunidades mediante la contratación de servicios y mano de obra de la región”, explicó Sonia Delgado, presidenta ejecutiva de Golden Mining y directora ejecutiva de Challenger Gold.

En paralelo, la empresa subrayó su compromiso con una minería responsable, asegurando que cada una de las etapas del proyecto se desarrolla bajo estrictos estándares técnicos y ambientales. Desde Hualilán señalaron que el crecimiento productivo va de la mano del cuidado del entorno y de una visión de desarrollo sostenible, un aspecto que cobra especial relevancia en el debate minero provincial.

Con este anuncio, Hualilán se posiciona como uno de los proyectos que mayor expectativa genera en Calingasta, no solo por el volumen de la inversión comprometida, sino también por el efecto multiplicador que promete en términos de empleo, infraestructura y actividad económica para el departamento.