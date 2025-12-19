La AFA definirá en los próximos días si la Recopa de Campeones, un nuevo torneo oficial con formato triangular, se disputará efectivamente en 2026 o se postergará para 2027, según informaron fuentes vinculadas a la organización del fútbol argentino.

La Recopa de Campeones ya está reglamentada y forma parte del calendario competitivo: será un certamen triangular entre tres campeones nacionales, que se enfrentan entre sí bajo un sistema de puntos especiales donde, además de los tres encuentros, victoria en 90 minutos otorga 3 puntos; empate con definición por penales otorga 2 al ganador y 1 al perdedor.

Publicidad

Hasta el momento, dos equipos ya tienen su lugar asegurado:

Independiente Rivadavia, que accedió como campeón de la Copa Argentina.

Rosario Central, clasificado por haber sido el ganador de la Tabla Anual de la Liga Profesional

El tercer participante saldrá del Trofeo de Campeones 2025, cuya final enfrentará este sábado a Estudiantes y Platense en San Nicolás; el vencedor de ese duelo obtendrá el pase a completar el plantel de la Recopa de Campeones.

La competencia (si se confirma para 2026) se sumará a la extensa agenda de ocho títulos oficiales por año que la AFA buscará implementar, reforzando la presencia de trofeos y oportunidades para los clubes argentinos en la temporada 2026.

Publicidad

La decisión final sobre la realización del torneo se espera la próxima semana, cuando la AFA termine de ordenar el mapa de copas y competencias para la nueva temporada.