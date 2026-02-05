La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan secuestró un auto adulterado durante un procedimiento realizado en el Barrio UTA, en el departamento Rawson. El vehículo registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la UFI ODEPA de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales, el rodado Ford Ka fue detectado estacionado en la vía pública y presentaba irregularidades en la chapa de dominio, lo que motivó la intervención de los efectivos especializados. Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que el automóvil estaba vinculado a una causa judicial abierta desde el 10 de noviembre de 2021.

Al momento del procedimiento, el poseedor del vehículo no se encontraba en el lugar, aunque los uniformados lograron notificar a un familiar directo, en este caso su hermano, sobre la situación legal del rodado y las medidas adoptadas.

Ante esta situación, tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que ordenó el secuestro del automóvil y de toda la documentación relacionada, además de establecer comunicación con la UFI ODEPA de Buenos Aires para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a la Central de Policía, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo llegó el automóvil a la provincia y si existen otras personas involucradas en la maniobra.