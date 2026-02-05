Avanza el plan de videovigilancia en San Juan con más cámaras y control activo

San Juan trabaja en cambios en el Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911 (Cisem), con el objetivo de optimizar los recursos y fortalecer la prevención del delito en San Juan. Ante esto, el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, habló con DIARIO HUARPE y brindó detalles de los avances.

El secretario de Seguridad Enrique Delgado confirmó que los proyectos están en carpeta y bajo análisis.

Delgado destacó que en los últimos meses se produjo un crecimiento significativo en el sistema de videovigilancia. “Ha habido un avance en noviembre, diciembre y enero, donde hemos llevado a 660 cámaras”, señaló, y aclaró que este resultado es producto de un trabajo sostenido que comenzó a principios de año, específicamente desde el 9 de marzo.

El funcionario explicó que la expansión del sistema responde a un programa conjunto entre la Policía de San Juan y la Secretaría de Seguridad, denominado 'La seguridad presente en tu barrio'. La iniciativa se basa en conversatorios con vecinos, donde se recogen las principales demandas de seguridad. “En cada requerimiento se realiza luego una analítica, en base al mapa de calor, y ahí se toma la decisión de colocar una, dos o tres cámaras”, precisó.

Según Delgado, el programa continuará desarrollándose, ya que permite dar respuestas rápidas a las necesidades de la comunidad. “Tiene la dinámica de la inmediatez en cuanto a la necesidad de la gente”, afirmó. En ese marco, indicó que los mayores pedidos de cobertura se concentran en el Gran San Juan, especialmente en departamentos como Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía, donde los requerimientos son permanentes.

Consultado sobre la posibilidad de crear nuevas comisarías o subcomisarías, el secretario confirmó que el tema está en carpeta. Aclaró que la definición final dependerá del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Infraestructura, pero aseguró que se trata de un proyecto que podría concretarse “a la brevedad”.

Delgado también adelantó que se avanza en un esquema de monitoreo activo y descentralizado, siempre bajo la supervisión del Cisem. La idea es optimizar las unidades operativas o casillas policiales, transformándolas en centros de monitoreo focalizados por cuadrículas. “Sería como un Cisem chiquito, que monitoree una zona determinada, pero siempre coordinado y supervisado por el Cisem central”, explicó.

Finalmente, el funcionario remarcó que, si bien los recursos no siempre son los ideales, la clave está en la gestión. “Tenemos que optimizar los recursos y mejorar la capacidad operativa para brindar mayor seguridad a los sanjuaninos”, cerró.