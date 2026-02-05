El Safari Tras las Sierras en Valle Fértil comienza este fin de semana y trabaja enfocado en el cuidado ambiental, la seguridad y el crecimiento que tendrá la competencia en esta edición. Ante esto, el presidente de Apiva (Asociación de Pilotos Vallistas), Alejandro Páez, habló con DIARIO HUARPE y expuso que los controles serán estrictos.

En relación al impacto ambiental del evento, Páez remarcó que la prueba se desarrolla bajo un estricto marco legal y con controles posteriores. “Nosotros presentamos un plan de gestión ambiental y, después de la carrera de 72 horas, tenemos que dejar el lugar en condiciones, levantando cintas, marcaciones y demás. Creemos que estamos dentro de la ley y eso es lo que tratamos de cumplir”, sostuvo.

El dirigente también confirmó un importante aumento en la cantidad de vehículos que participarán este año. Según explicó, hay más de 400 licencias habilitadas y se estima que la competencia contará con alrededor de 250 autos, una cifra superior a la de la edición pasada, que tuvo 180. “Se va a aumentar, sin dudas”, afirmó.

En cuanto al operativo de seguridad, Páez detalló que habrá un fuerte despliegue policial y controles estrictos para los competidores. “El control de alcoholemia se va a realizar principalmente. En la competencia de autos habrá entre 350 y 380 efectivos, mientras que en la competencia de motos el operativo es más tranquilo, con unos 90 efectivos aproximadamente”, señaló.

Respecto a la seguridad del público, uno de los puntos sensibles en este tipo de competencias, el titular de Apiva explicó que se aplicará un plan de contingencia consensuado con la Federación. “Se van a delimitar zonas con cintas: habrá zonas verdes habilitadas para los espectadores y zonas rojas donde no se podrá estar. Eso se va a implementar para evitar accidentes”, indicó.

De esta manera, desde la organización destacaron que el Safari Tras las Sierras no solo apuesta al crecimiento deportivo, sino también a reforzar la seguridad y el respeto por el entorno natural, dos ejes clave para la continuidad de una de las competencias más tradicionales de Valle Fértil.