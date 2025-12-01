El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, es un ingreso adicional obligatorio para trabajadores registrados y jubilados en Argentina. Se calcula sobre el 50% del mejor salario mensual recibido durante el semestre y abarca a empleados del sector público, privado, agrarios y personal de casas particulares, independientemente del tipo de contrato o carga horaria.

La legislación vigente determina que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse como fecha tope el 18 de diciembre de 2025. Sin embargo, existe un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para que la acreditación bancaria se haga efectiva, lo que extiende el plazo máximo al 24 de diciembre de 2025.

Este esquema busca garantizar que los trabajadores cuenten con el ingreso antes de las fiestas de fin de año, ya que suele destinarse a gastos extraordinarios propios del período.

La pauta rige también para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes perciben el beneficio bajo el nombre de Prestación Anual Complementaria, en los mismos plazos establecidos por ley.

Aunque el depósito puede variar por cuestiones administrativas o bancarias, los empleadores deben asegurar el cumplimiento del límite legal para evitar demoras o incumplimientos.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El aguinaldo se calcula sobre el 50% del salario mensual más alto recibido entre julio y diciembre. Para determinar el monto correcto, se deben seguir los siguientes pasos:

Identificar el salario mensual más alto del semestre, sumando todos los conceptos remunerativos (sueldo básico, horas extras, comisiones y adicionales sujetos a aportes y contribuciones). Calcular la mitad de ese ingreso. Por ejemplo: si el mejor sueldo fue de USD 450.000, el aguinaldo bruto será USD 225.000. Cuando el trabajador no haya completado los seis meses del semestre (por ingreso reciente o egreso anticipado), el aguinaldo se liquida de forma proporcional. La fórmula es: Tomar la mejor remuneración mensual y dividirla por dos. Multiplicar el resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados. Dividir el resultado por seis.

De esta manera, cada cuota corresponde al 50% del sueldo más alto del semestre, proporcionando un mecanismo igualitario y transparente para todos los empleados, sin importar la carga horaria ni la antigüedad.

Cuándo cobran el aguinaldo las prestaciones de Anses

Aquellos que reciben prestaciones de Anses, como jubilados y pensionados, también acceden a la segunda cuota del aguinaldo en diciembre. El pago se realiza en la misma fecha que la prestación principal, agrupando a los beneficiarios según la terminación del DNI y el monto de la jubilación. La liquidación suele producirse entre la segunda y la cuarta semana del mes, de acuerdo con el cronograma que publica la propia Anses en su web oficial.

Para obtener el dato preciso sobre cuándo se cobra el aguinaldo en cada caso, es necesario consultar el calendario de pagos mensual divulgado por Anses. De esta forma, los beneficiarios pueden anticipar su cobro y planificar sus gastos en función de la fecha asignada.

Por último, quedan excluidos del beneficio los perceptores de planes sociales. Esto se debe a que el aguinaldo está dirigido exclusivamente a quienes se encuentran registrados en el sistema laboral formal o previsional argentino. Ante esto, aquellos que reciban ayuda económica quedan fuera del esquema.