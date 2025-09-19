Las compras en plataformas internacionales como SHEIN, Temu o Amazon han transformado el consumo de muchos argentinos, quienes valoran la combinación de calidad y precios bajos que ofrecen estas tiendas "chinas". Sin embargo, al realizar compras en el exterior, se suma un impuesto del 30% conocido como Percepción a cuenta de Ganancias, que suele encarecer el costo final.

Un truco que se viralizó en redes sociales como Instagram y TikTok permite ahorrar ese 30% al momento de comprar en SHEIN. La clave está en utilizar una billetera virtual y configurar el pago directamente desde la aplicación de la plataforma. De esta forma, se evita que la compra se efectúe en pesos y que se aplique el impuesto extra.

Además, algunos usuarios sugieren anular el débito automático para pagar directamente con dólares desde la cuenta corriente bancaria, lo que permite que la transacción se realice al valor oficial del dólar vigente en ese momento.

Para maximizar el ahorro, se recomienda aprovechar los cupones y bonos diarios que SHEIN ofrece al ingresar en su app. En ciertos casos, estos descuentos pueden alcanzar hasta un 20% en compras superiores a 100.000 pesos. También es posible acumular puntos realizando un check-in diario en la plataforma, los cuales se canjean por descuentos en dólares al momento de pagar.

Otra alternativa para captar promociones es instalar extensiones como "SHEIN Cuponfinder" en el teléfono celular, que buscan automáticamente los mejores cupones disponibles durante el proceso de compra.

Según un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las adquisiciones en tiendas extranjeras como SHEIN y Temu han experimentado un crecimiento significativo, alcanzando un total de 1.572 millones de dólares en ropa extranjera durante los primeros cinco meses de 2025.