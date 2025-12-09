La Justicia federal dispuso una serie de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en clubes de Primera División en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas, vinculada al empresario Ariel Vallejo. La orden fue firmada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien también levantó el secreto fiscal y bancario de los investigados.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y tienen como objetivo obtener documentación contable relacionada con contratos de sponsoreo, movimientos financieros y posibles préstamos otorgados por Sur Finanzas a distintas instituciones deportivas. Entre los clubes allanados se encuentran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además de la sede central de la AFA.

La investigación apunta a determinar si la estructura financiera de Sur Finanzas habría sido utilizada para lavar activos a través de clubes de fútbol, un mecanismo que podría involucrar transferencias, préstamos no devueltos y acuerdos comerciales para simular el ingreso de fondos de origen ilícito.

El juez Armella subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, donde se analiza una maniobra vinculada al ingreso de dos millones de euros al patrimonio del Club Banfield a través de un préstamo otorgado por la firma Auriga League S.A., el cual no fue devuelto. Según la fiscalía, la operación habría sido canalizada con ayuda de Sur Finanzas como herramienta para “colocar ganancias ilícitas”, utilizando fideicomisos, sociedades comerciales y el sistema de proveedores de servicios de pago.

Vallejo, principal apuntado en la causa, se presentó voluntariamente la semana pasada para entregar su teléfono celular, que será peritado. La fiscal Incardona pidió además que una causa paralela vinculada a la financiera, radicada en otro juzgado tras una denuncia de ARCA, sea unificada con el expediente principal por conexidad. La Cámara Federal de La Plata será la encargada de resolver el conflicto de competencia.

La investigación sigue en curso y la Justicia analiza si el flujo de dinero en los clubes funcionó como mecanismo para lavar activos mediante el fútbol profesional argentino.