Política > Tensión

Groenlandia ridiculiza la problemática del fentanilo en EE. UU.

Una parodia viral de los groenlandeses apunta al consumo de opioides en Estados Unidos y refleja el rechazo a la presión política y comercial de Donald Trump.

POR REDACCIÓN

Hace 13 horas
Ciudadanos de Groenlandia ridiculizan la crisis del fentanilo en Estados Unidos como forma de rechazar la ofensiva política.

La disputa geopolítica por Groenlandia escaló del terreno diplomático al simbólico y viral. En redes sociales comenzaron a circular videos protagonizados por ciudadanos de la isla que, mediante una parodia cruda y provocadora, imitan la postura encorvada y el letargo asociados al consumo de fentanilo en Estados Unidos.

Bajo la consigna “Llevando la cultura estadounidense a Groenlandia”, los videos buscan expresar un rechazo contundente a la propuesta de compra impulsada por Donald Trump. En las grabaciones, los participantes adoptan movimientos lentos y cuerpos vencidos, evocando imágenes ampliamente difundidas de la crisis de opioides en ciudades norteamericanas.

El especialista en opioides y director de NEMA Research, Joseph Pergolizzi, aclaró que la postura paródica no es exclusiva del consumo de fentanilo, aunque reconoció que sustancias como la heroína y los opioides sintéticos pueden provocar deterioro físico similar. Sin embargo, en Groenlandia, la burla trasciende lo clínico y se convierte en un símbolo político: un rechazo no solo a una operación económica, sino al modelo de prosperidad que asocian con profundas crisis sanitarias y sociales en EE. UU.

La tensión se intensificó tras el anuncio de Trump, el pasado 17 de enero, de imponer aranceles del 10 % a ocho países europeos con presencia militar en Groenlandia, advertencia que podría elevarse al 25 % en junio si no se avanza en una negociación sobre la soberanía del territorio ártico. La estrategia de presión comercial apunta principalmente a Dinamarca y sus aliados.

El rechazo groenlandés también tiene raíces históricas y culturales. Dirigentes de la isla comparan la iniciativa estadounidense con la historia de Alaska, donde comunidades indígenas denunciaron pérdida de tierras y derechos. Tillie Martinussen, líder local, cuestionó el trasfondo racial del planteo de Trump y subrayó la brecha cultural que, para muchos en Groenlandia, hace impensable cualquier negociación.

Con esta combinación de humor, protesta y viralidad, los ciudadanos de Groenlandia enviaron un mensaje contundente: la isla no cederá ante presiones externas y busca defender su identidad y soberanía frente a la intervención estadounidense.

