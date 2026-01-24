Un informe reciente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) alertó sobre la grave situación de la infraestructura vial en el país, señalando que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales presentan un estado regular o malo, convirtiendo los viajes en verdaderas “ruletas rusas” para conductores y transportistas.

El estudio, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial” y encabezado por el secretario general Julio Aralde, detalla que la falta de mantenimiento preventivo y la paralización de obras han provocado un incremento del 14% en las víctimas fatales en rutas nacionales, alcanzando las 4.369 muertes interanuales.

Publicidad

FEPEVINA subraya que el deterioro de la red vial se produce por la ausencia de construcción, reconstrucción, conservación de calzadas, banquinas, señalizaciones, iluminación y puentes, provocando deformaciones parciales o totales en los pavimentos. El informe actualizó su análisis al 31 de diciembre de 2025 y advirtió que la subejecución presupuestaria del Gobierno en 2024 y 2025 agravó la situación, reduciendo la velocidad media de circulación y aumentando los costos logísticos.

El trabajo también incluyó el Índice de Estado (IE) de los pavimentos, que mide rugosidad, fisuración, desprendimientos y rotura de bordes. Según FEPEVINA, un IE de 0 a 5 indica mal estado, 5 a 7 regular y 7 a 10 bueno. “Entre el 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular a malo, mientras que menos del 50% de la red fue efectivamente inspeccionada”, enfatizó el informe.

Publicidad

La problemática trasciende fronteras provinciales. En el sur del país, representantes de La Pampa, Neuquén y Río Negro conformaron el Foro Regional Corredor Ruta Nacional 151 – Región Vaca Muerta Norte, con participación de funcionarios, sindicatos, cámaras empresariales y vecinos, para denunciar la situación crítica de la traza y exigir soluciones inmediatas.

El informe de FEPEVINA concluye que la falta de obras y mantenimiento no solo compromete la seguridad de los viajeros, sino también la competitividad de las empresas que dependen del transporte terrestre, evidenciando una crisis estructural que requiere atención urgente del Estado.