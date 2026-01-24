Un adolescente de 13 años lucha por su vida luego de caer a un canal durante la intensa tormenta que azotó Godoy Cruz, Mendoza, la noche del viernes. El hecho se registró cerca de la medianoche, a las 23:57, en las inmediaciones de la calle Einstein, cuando Jair Joaquín Villareal fue arrastrado por la corriente por causas que aún se investigan.

Tras caer al cauce de agua, Villareal fue llevado por la corriente hasta quedar atrapado debajo de un puente vehicular, generando desesperación entre los vecinos de la zona. Ante la demora que podrían significar las unidades de emergencia, un grupo de residentes intervino de inmediato y logró rescatar al menor del interior del canal.

Publicidad

Al notar que no presentaba signos vitales, los vecinos comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la vereda. Minutos después, arribaron policía, bomberos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes continuaron con reanimación avanzada hasta que el menor recuperó signos vitales.

Debido a la gravedad de su estado, Villareal fue trasladado bajo código rojo al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde permanece internado en estado crítico.

Publicidad

Un antecedente trágico en San Juan

El caso de Villareal recuerda la muerte de Pablo Tiziano Araoz Catellino, ocurrida recientemente en un canal de San Juan, que registró un giro decisivo tras confirmarse la participación de otros menores. Según fuentes judiciales, Pablo no cayó solo al canal Benavídez, sino que habría sido empujado durante un juego.

De acuerdo con los testimonios, en el lugar había cuatro chicos de entre 8 y 14 años, dos de ellos amigos de la víctima, quienes se alentaban a tirarse al agua sin saber nadar. En medio de los empujones y gritos, uno de los menores empujó a Pablo, que fue arrastrado por la corriente. A pesar de los intentos de auxilio del niño más pequeño y la presencia de un adulto que presenció todo, el desenlace fue fatal.

Publicidad

Ante este nuevo escenario, la causa dejó de tramitar en la Justicia ordinaria y pasó al Juzgado de Menores, donde se continúan las investigaciones sobre la responsabilidad de los involucrados.