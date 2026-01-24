El sueño de todo chico amante del fútbol es jugar convertirse en profesional. Para Jorge Tejada, de 21 años y oriundo de Casuarinas, ese sueño comenzó en Villa Borjas y se convirtió en realidad en los últimos días tras firmar su primer contrato profesional. DIARIO HUARPE charló con el joven futbolista, que compartió su historia de esfuerzo, perseverancia y gratitud hacia quienes lo acompañaron en el camino.

“Estoy muy feliz por estos días, porque firmé mi primer contrato como profesional. Agradecido a toda la gente de Villa Borjas, a mi familia, a Ángel Vildozo y a todos los que confiaron en mí para que esto se haga realidad”, contó Jorge.

Jorge Tejada hizo divisiones inferiores en Villa Borjas, en 25 de Mayo

Su recorrido comenzó hace tres años, cuando fue llamado a probarse en Argentino de Monte Maíz mientras jugaba la Copa de Campeones con Villa Borjas. Quedó en la prueba y desde entonces comenzó a adaptarse a otra liga, más competitiva que la local.

Tejada es de Casuarinas, donde jugaba en el Club Villa Borjas.

“El primer año estuve jugando en reserva, a veces no me tocaba en la local. Fui creciendo, adaptándome a otro ritmo y preparación”, explicó. A mitad del año 2025, logró incorporarse al plantel profesional y debutó oficialmente contra Camionero, el 14 de julio. Su primer gol llegó con Juventud Unida de San Luis, y luego sumó otra conquista en cuartos de final del Federal, frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Pero detrás del talento también está la constancia y la familia. “Los principales pilares fueron mi familia, sobre todo mi madre, siempre acompañándome. Mi papá era más exigente, cada vez que llegaba a casa me decía que podía dar más, y eso me hizo crecer aún más”, relató Tejada. Con emoción, recordó la felicidad de sus seres queridos cuando conocieron de la firma del contrato: “Soy muy agradecido, ellos se merecen todo. Todo chico de pueblo desea cumplir este sueño, y yo lo logré”.

"Todo chico de pueblo desea cumplir este sueño, y yo lo logré”, dijo Jorge.

Jorge también destacó la importancia de quienes lo guiaron: Ángel Vildozo, su tío y entrenadores que marcaron su camino. “Me enseñaron, me aconsejaron y me ayudaron a crecer. Me vine solo a Córdoba, sin conocer a nadie, y los primeros días fueron muy difíciles. Todo eso me hizo madurar”, confesó.

El delantero sanjuanino trabaja en silencio y con humildad para cumplir con sus objetivos.

Hoy, su foco está en seguir creciendo. “Me considero humilde, respetuoso y responsable. Quiero seguir mejorando como jugador y como persona. A los chicos que sueñan con esto les digo: las oportunidades siempre llegan, pero hay que estar preparados y trabajar por ellas. En Villa Borjas, en 25 de Mayo, hay mucho talento, y espero que los clubes puedan ayudarlos a crecer también”, afirmó.

Así, Jorge Tejada se convirtió en un ejemplo de perseverancia y esfuerzo: de las canchas de Casuarinas a firmar un contrato profesional, demostrando que con disciplina y pasión, los sueños sí se pueden cumplir.