Un operativo de rescate de gran envergadura se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en la Ruta Nº 12, entre el puente del Río Blanco y calle Las Moras, en Zonda. Todo sucedió luego de que las intensas lluvias provocaran el desborde del río y arrastraran varios vehículos con personas en su interior.

Fuentes policiales informaron que la rápida intervención de la policía, bomberos, Infantería, GERAS y Defensa Civil, logró poner a salvo a 52 personas, entre ellas menores de edad, adultos y personas mayores. Todas se encontraban en vehículos y viviendas afectadas por la creciente.

Entre los afectados se encontraba un colectivo de la empresa El Libertador, línea 142, que quedó varado tras ser arrastrado por la corriente. En total, seis vehículos fueron impactados: cinco quedaron sobre la ruta y uno, un Toyota blanco, terminó dentro de una finca cercana.

Las personas rescatadas fueron trasladadas a lugares seguros, como el R.I.M 22 y el refugio Rivadavia Sur, donde se les brindó asistencia y contención.

El operativo fue calificado como un éxito gracias al trabajo coordinado de todos los servicios de emergencia, destacándose la colaboración de las fuerzas policiales y civiles para garantizar la seguridad de los afectados y minimizar los riesgos de la creciente.