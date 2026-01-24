Tras los severos daños ocasionados por los recientes temporales, la Municipalidad de Jáchal, en coordinación con Vialidad Provincial, llevó a cabo un operativo de emergencia para restablecer la transitabilidad del camino que conecta con la localidad de Huerta de Huachi.

La coordinación interinstitucional agilizó la respuesta ante los daños provocados por las crecientes.

El camino había sufrido importantes deterioros por las crecientes registradas en las últimas semanas, que provocaron daños estructurales en la traza y dificultaban la circulación segura. Ante esta situación, se desplegó un operativo conjunto que incluyó maquinaria pesada: la Municipalidad aportó una pala cargadora para mover grandes volúmenes de material arrastrado por el agua, mientras que Vialidad Provincial sumó una motoniveladora para perfilado y emparejamiento de la superficie.

El camino vuelve a estar habilitado mientras se mantiene monitoreo preventivo ante nuevos temporales.

Los trabajos fueron supervisados y ejecutados por personal de la Dirección de Servicios de la Municipalidad de Jáchal, quienes se encargaron de remover el material acumulado por las crecidas y devolver la seguridad al camino.

Las autoridades de Jáchal destacaron la importancia del trabajo interinstitucional: “La prioridad es que ninguna localidad quede aislada. La colaboración con Vialidad Provincial nos permite optimizar los tiempos de respuesta y brindar soluciones concretas a los vecinos de las zonas rurales y alejadas que más sufren las inclemencias del tiempo”, señalaron.

Con la culminación de las tareas, el tránsito hacia la Huerta de Huachi ha quedado normalizado, aunque se mantiene un monitoreo preventivo en toda la zona ante la posibilidad de nuevos frentes de tormenta.