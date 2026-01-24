En el marco de la pretemporada, San Martín consiguió una victoria por 2 a 1 ante Godoy Cruz, en el primer partido amistoso disputado en Mendoza. Este tipo de enfrentamiento permite al equipo ponerse a punto de cara al debut ante Chacarita en la Primera Nacional.

El equipo sanjuanino salió a la cancha con: Tejada; Murillo, Galván, Marchio, Zuliani; Pelaitay, Monje, Tejada, Rumbolo; Iachetti y Funez. Durante el segundo tiempo ingresaron Barrera, Acosta L. y Agüero, quienes aportaron frescura al equipo en los últimos minutos.

Los goles de San Martín fueron obra de Nazareno Funez y Hernán Zuliani, quienes le dieron la victoria al conjunto sanjuanino, que supo manejar los tiempos y aprovechar las ocasiones generadas.

El amistoso sirvió al cuerpo técnico para evaluar el rendimiento del plantel y probar distintas variantes de cara al inicio de la competencia oficial. Además de dar minutos de juego a los nuevos integrantes y a los juveniles en ascenso.

El debut de San Martín en la Primera Nacional será frente a Chacarita, de visitante, el domingo 15 de febrero desde las 17. El partido marcará el inicio de la temporada oficial y del sueño de volver a Primera División.