Policiales > Durante la madrugada
Evacuaron y asistieron a familias sanjuaninas tras la tormenta
POR REDACCIÓN
Tras el fuerte temporal registrado durante la noche de este viernes y la madrugada de este sábado, el Gobierno de San Juan desplegó un operativo conjunto con municipios para asistir y contener a las familias afectadas.
Fuentes oficiales destacaron que las áreas más comprometidas se ubicaron cerca de calle Morón, en Rivadavia. En ese lugar, 50 familias recibieron asistencia directa del personal del Ministerio y del municipio. 26 personas fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas al RIM 22, espacio acondicionado para brindar resguardo y asistencia integral.
El Gobierno provincial acompañó el despliegue con recursos y personal, articulando acciones con el municipio para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante la emergencia. Actualmente, los equipos continúan trabajando en el lugar, evaluando daños y brindando asistencia a las familias evacuadas, con especial atención a los sectores más afectados de La Bebida.
Además, el operativo se extendió a otros departamentos. En Zonda, unas 50 familias fueron asistidas y 3 familias se autoevacuaron. También se realizaron relevamientos y acciones puntuales en Huaco, Jáchal, Caucete, 25 de Mayo y Chimbas.
Los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio continúan trabajando en Pocito, Rawson, Calingasta y Ullum, realizando relevamientos en terreno y monitoreando la situación habitacional en toda la provincia, atentos a nuevas demandas de familias que requieran asistencia.