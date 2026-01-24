Tras el fuerte temporal registrado durante la noche de este viernes y la madrugada de este sábado, el Gobierno de San Juan desplegó un operativo conjunto con municipios para asistir y contener a las familias afectadas.

Personal de Bomberos y de la Policía trabajaron durante la madrugada para ayudar a los damnificados.

Fuentes oficiales destacaron que las áreas más comprometidas se ubicaron cerca de calle Morón, en Rivadavia. En ese lugar, 50 familias recibieron asistencia directa del personal del Ministerio y del municipio. 26 personas fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas al RIM 22, espacio acondicionado para brindar resguardo y asistencia integral.

El Gobierno provincial acompañó el despliegue con recursos y personal, articulando acciones con el municipio para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante la emergencia. Actualmente, los equipos continúan trabajando en el lugar, evaluando daños y brindando asistencia a las familias evacuadas, con especial atención a los sectores más afectados de La Bebida.

Además, el operativo se extendió a otros departamentos. En Zonda, unas 50 familias fueron asistidas y 3 familias se autoevacuaron. También se realizaron relevamientos y acciones puntuales en Huaco, Jáchal, Caucete, 25 de Mayo y Chimbas.

Los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio continúan trabajando en Pocito, Rawson, Calingasta y Ullum, realizando relevamientos en terreno y monitoreando la situación habitacional en toda la provincia, atentos a nuevas demandas de familias que requieran asistencia.