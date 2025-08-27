Una llamada telefónica sobre una "alerta de bomba en escuela agrotécnica" desató un amplio operativo de seguridad que derivó en la evacuación de varias instituciones educativas en San Juan. Si bien la alerta no especificaba una escuela en particular, se sabe que hay "un montón" de agrotécnicas en la provincia. Finalmente, el Ministerio Público Fiscal confirmó que el autor de la comunicación fue un menor y lo están buscando.

El protocolo de seguridad fue activado en todas las escuelas, incluso en localidades como Calingasta y Valle Fértil, con comunicación directa con las jurisdiccionales para monitorear la situación. Como resultado, "se evacuaron varias escuelas y dio resultado negativo", confirmándose que se trataba de "otra falsa alarma", según confirmó la fiscal coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles.

La fiscalía individualizó a la persona que realizó la llamada. Aunque la tarea investigativa fue compleja porque "no generó geolocalización", se están realizando trabajos en el lugar y se busca obtener información de titularidad registral con las compañías de telefonía.

Las presunciones iniciales apuntan a que el responsable sería un menor de edad. En caso de ser así actuaría la Justicia de Menores y los padres podrían ser demandados ante el juzgado civil.

Las autoridades enfatizaron que, pese a la recurrencia de estas falsas alarmas, los operativos se despliegan "con la misma envergadura siempre", dado el riesgo que implicaría asumir que un aviso es falso.