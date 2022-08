Reuniones van, reuniones vienen. La Policía de San Juan, el Servicio Penitenciario Provincial y la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo comenzaron a evaluar la posibilidad de modificar algunos de los requisitos para ingresar a la fuerza de seguridad.

Los encuentros los comenzaron en la jornada del martes y se extenderán durante la semana. Los protagonistas hablaron de las edades para entrar, la estatura y también de un tema que generó polémica y opiniones cruzadas: los tatuajes.

Publicidad

Hasta el momento, llegaron a una decisión en cuanto a la edad de ingreso. “Sólo vamos a pedir el Nivel Secundario completo, o sea que, si uno tiene 17 años, se va a poder anotar porque va a cumplir la mayoría de edad durante el cursado”, explicó el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández.

Antes de que esto se conociera, para las carreras de Seguridad del ciclo 2023 se pedía que tanto para la Tecnicatura y Licenciatura en Seguridad Ciudadana y para la Tecnicatura y Licenciatura en Seguridad Penitenciaria, los interesados tuvieran de 18 a 22 años. Mientras que para la Diplomatura en Seguridad Ciudadana se pedía desde 18 hasta 25 años. En el caso de la Diplomatura en Seguridad Penitenciaria, se podían anotar desde los 20 hasta los 24 años. Es decir que ahora no hará falta que tengan la mayoría de edad para inscribirse a estas carreras, bastará con que hayan terminado el secundario.

“Todo aquel que traiga el secundario completo y tenga hasta la edad tope podrá anotarse”, reiteró Hernández.

Como puede seguir habiendo cambios y el próximo 8 de agosto se abre la preinscripción para las carreras de la Policía, acordaron que desde la escuela seguirán promocionándolas. Comentarán cuáles son los requisitos y aclararán que en los próximos días pueden ser modificados.

Altura

Actualmente, en todas las carreras mencionadas anteriormente se pide como requisito que las mujeres midan desde 1,60 metros y los hombres desde 1,65 metros. Aún no se sabe qué va a pasar con este ítem, pero cosechó opiniones a favor y en contra en las reuniones. De igual manera, seguirá debatiéndose hasta llegar a un acuerdo.

Publicidad

Hubo personas que participaron de los encuentros y argumentaron que la estatura no debería ser impedimento para poder sumarse. Esto es debido a que quienes ingresen deben pasar una prueba física y otra intelectual, por lo que la estatura de las personas es irrelevante. No obstante, hubo otras que aseguraron que es necesario tener un mínimo de altura para poder manipular a los delincuentes. Al menos hasta este martes no habían llegado a un acuerdo sobre este tema.

Tatuajes

“No se aceptan ningún tipo de tatuaje en partes visibles de los uniformes de las fuerzas: piernas, brazos, cuello y cara. En caso de presentar tatuajes menores en zonas visibles deberá removerlos previo egresar”, dice una de las condiciones para poder entrar a las carreras.

Esta cláusula fue otra de las charladas en las reuniones. Y fue la que más polémica produjo. Hubo algunos que aseguraron que debían permitirlos, pero no en lugares como la cara, el cuello y la nuca. Además, se debía tener en cuenta que no fueran ofensivos.

Otros, opinaron que debían seguir con los requisitos actuales, ya que es un tema muy complejo por los orígenes de los mismos y los significados que tienen estos dibujos corporales.

“Si se abre la puerta se deben crear reglamentos específicos, es muy difícil reglamentarlo por sus significados y la relación que pueda tener”, dijo Hernández.

Este fue el tema que más discusiones produjo, pero hasta este miércoles no se había tomado ninguna decisión al respecto. Aunque, todo indica que muchas modificaciones en esta área no habrá.

Otros requisitos

Ser argentino, nativo o por opción.

Cartilla sanitaria completa emitida por American Advisor (predio EMICAR SA).

Declaración Jurada de Domicilio.

Carnet de vacunación general y carnet de vacunación Covid-19.

Antecedentes: Planilla Prontuarial. Para obtenerla se deberá concurrir en forma presencial a pedir el turno por la Oficina de Antecedentes con la ficha impresa de preinscripción a la carrera.

Una foto tipo carnet.

Fotocopia de DNI.

Formulario de preinscripción impreso.

Carpeta legajo cartón (verde masculino, amarillo femenino).

Cronograma

Los interesados deberán preinscribirse haciendo click ACÁ.