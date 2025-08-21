San Juan vivirá este jueves 21 de agosto una jornada marcada por el viento Zonda. Como evidencia del fenómeno, que incluso obligó a suspender actividades escolares para el resto del día, en Valle Fértil ya se registraron imágenes de la llegada del viento, compartidas por el director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, que mostró en vídeo cómo el polvo en suspensión afecta la visibilidad en horas de la siesta y que se hará sentir con intensidad en gran parte del territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarilla por ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h durante la tarde. La Dirección de Protección Civil amplió la advertencia a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Ante este escenario, y siguiendo las recomendaciones de Protección Civil, el Ministerio de Educación de la provincia resolvió suspender la actividad escolar en todos los establecimientos. La medida alcanza a los turnos tarde, vespertino y nocturno, y se aplica a todos los niveles y modalidades educativas.

Las autoridades remarcaron la importancia de extremar cuidados, ya que el viento Zonda no solo afecta la visibilidad y genera riesgos por caída de ramas o cables, sino que también impacta en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.