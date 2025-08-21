El campeón de UFC que podría ser la estrella más brutal de todos los tiempos

El mundo de las artes marciales mixtas ha sido testigo del nacimiento de una nueva figura dominante, y su nombre ya resuena con fuerza en los rincones del planeta: Khamzat Chimaev. El peleador checheno, conocido como "El Lobo", ascendió al trono del peso medio tras una contundente victoria en el UFC 319, donde superó a Dricus Du Plessis en el evento principal. Más allá del triunfo deportivo, el impacto de Chimaev se evidenció antes incluso de su entrada al octágono. Su base de seguidores en Instagram superó la marca de los 10 millones, consolidándolo como una de las figuras más seguidas del deporte. A pesar de una reciente inactividad que había generado dudas, el público de Chicago respondió de forma unánime, demostrando su apoyo con abucheos para su rival y cánticos para "Borz" desde el primer día de la semana.

La magnitud del apoyo sorprendió incluso al propio campeón. El recibimiento del público, mayoritariamente a favor de un peleador extranjero, dejó al descubierto el carisma único de Chimaev, su estilo de combate agresivo y su personalidad. Estas cualidades, según el propio presidente de la UFC, Dana White, lo perfilan como un futuro ícono. "Khamzat podría convertirse en la mayor superestrella del deporte. De hecho, ya es una gran estrella", aseguró White, reconociendo el potencial del checheno para trascender los límites del octágono.

Mientras los escépticos debaten sobre la frecuencia con la que Chimaev defenderá su cinturón, el nuevo monarca ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío. Apenas finalizó su combate, expresó su deseo de regresar al octágono en el UFC 321 en Abu Dhabi el 26 de octubre. White, aunque cauteloso, no descartó la posibilidad, afirmando que "consideraremos esa opción, sin duda". La decisión final se tomará en una reunión con su equipo directivo

UFC tiene una nueva gran estrella

No obstante, un desafío logístico se presenta para la UFC si se confirma la pronta defensa del título. El próximo retador oficial saldrá del enfrentamiento entre Caio Borralho y Nassourdine Imavov en el UFC París del 6 de septiembre, lo que dejaría a cualquiera de los dos con poco tiempo de recuperación. Por ello, la promotora podría considerar otras opciones. Nombres como Anthony Hernández o Reinier de Ridder se perfilan como posibles rivales. De Ridder, conocido como "Fluffy", incluso estuvo presente en Chicago y afirmó que su estilo de lucha sería ideal para contrarrestar el de Chimaev, declarándose listo para la pelea.

Más allá de la ambición deportiva de ser campeón en múltiples categorías, lo que realmente impulsa a Khamzat Chimaev es la motivación económica. En un momento que causó revuelo, el peleador corrió a abrazar a su equipo, olvidándose de que White debía entregarle el cinturón de campeón, y su primera reacción en el octágono fue exclamar: "Dana, envíame el dinero". Este afán por el dinero, sin embargo, tiene un trasfondo significativo y personal, no se trata de riqueza personal. "El motivo por el que me gusta ganar dinero es para ayudar a la gente, por eso hablo tanto sobre ello. Quiero tener la oportunidad de ayudar a alguien", reveló en una entrevista posterior. Así, detrás de la actitud audaz y a veces provocadora, se esconde un peleador con valores profundos y una misión clara, uno que está destinado a cambiar el panorama de la UFC.