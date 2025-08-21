¿A Europa? El equipo que quiere a Equi Fernández y ya tiene a dos figuras de la Selección

La ambiciosa reestructuración del Bayer Leverkusen sigue su curso, con un claro enfoque en jóvenes promesas. El equipo alemán, tras la reciente confirmación del préstamo de Claudio "Diablito" Echeverri, pone ahora la mira en Equi Fernández, el mediocampista argentino del Al Qadsiah. Sin embargo, esta operación estaría supeditada a un posible movimiento de otra figura clave: el campeón del mundo Exequiel Palacios, cuya permanencia en el club se ha vuelto incierta.

Según reportes del periodista especializado Fabrizio Romano, el club bávaro ya habría alcanzado un principio de acuerdo verbal con Equi Fernández, considerándolo su principal objetivo para reforzar el mediocampo. Las negociaciones formales con el Al Qadsiah están en marcha, aunque, de acuerdo con el cronista Germán García Grova, el club saudí se muestra reacio a desprenderse del jugador. Cabe destacar que el Al Qadsiah adquirió a Fernández a mediados de 2024, tras ejecutar su cláusula de salida de Boca Juniors en una operación que se convirtió en una de las ventas más altas en la historia del club argentino.

La potencial llegada de Fernández está directamente vinculada a los rumores sobre la salida de Exequiel Palacios. Clubes como el Al Nassr y el Al Ahli estarían dispuestos a desembolsar más de 50 millones de euros por el volante, según la prensa alemana. No obstante, el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, ha negado públicamente esta posibilidad, afirmando que el club no tiene intención de venderlo y que el jugador tiene contrato hasta 2028. El periodista Ben Jacobs señala que una oferta formal de 45 millones de euros podría hacer cambiar de opinión a la directiva, permitiendo al club financiar su estrategia de renovación con jóvenes talentos.

¿Todo listo para la llegada de Equi Fernández a Europa?

Esta búsqueda de nuevas figuras con proyección se ha convertido en la tónica del Leverkusen en este mercado. A la inminente llegada de Equi Fernández, se suman las contrataciones de Malik Tillman (23) por 35 millones y Jarrel Quansah (22) por 35 millones, procedentes del PSV y el Liverpool respectivamente. Otros refuerzos significativos incluyen a Loic Badé, Ibrahim Maza, Mark Flekken, Ernest Poku y Christian Kofane, todos menores de 25 años.

El club, que se consagró campeón de la Bundesliga la temporada pasada, está reformulando su plantilla tras la venta de varias de sus principales estrellas. El Liverpool compró a Florian Wirtz por 125 millones de euros y a Jeremie Frimpong por 40 millones. A estas salidas se suman las de Amine Adli y Odilon Kossounou, lo que refuerza la idea de que el Leverkusen está apostando por un nuevo ciclo, enfocado en el desarrollo de promesas para mantener su competitividad a largo plazo.