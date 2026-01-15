Ángel de Brito se cansó y contó por qué "echó" a un empleado de LAM

De la noche a la mañana, Santiago Riva Roy, uno de los cronistas más audaces y picantes de LAM, abandonó su puesto el 15 de enero de 2026. Su salida generó diversas versiones falsas que sugerían "aires de divo", exigencias de un lugar en el piso, una supuesta "creída" de su parte o que Ángel de Brito ya no estaba conforme con su labor. Sin embargo, el periodista rompió el silencio en el programa que comparte con Pepe Ochoa en Bondi Live para explicar que su decisión fue puramente personal.

Entre lágrimas, Riva Roy detalló el agotamiento físico que motivó su partida. El cronista confesó: "Estaba trabajando 12 horas por día, pasaba más de 14 fuera de casa y de verdad, necesitaba trabajar menos".

Sobre su desempeño, añadió: "La llama está, me encanta el móvil pero necesitaba menos porque ya no estaba rindiendo. Lo hablé con Ángel, le expliqué que me habían surgido otras oportunidades en panel que me permitían bajar las horas de laburo y lo entendió, me alentó".

A pesar de la seguridad en su elección, el periodista admitió sus temores: "Me dio miedo. Es animarte a hacer algo diferente, que no tenés tan aceitado".

Por su parte, Ángel de Brito desmintió cualquier enojo y le brindó su respaldo público en la red social X. El conductor expresó: "Sos el mejor @santiagorivaroy. Un gran profesional y hace miles de años que trabajamos juntos. Bienvenido siempre a #LAM".