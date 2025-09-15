La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que realizará un pago exclusivo y único de $100.000 a un grupo específico de beneficiarios durante el mes de septiembre de 2025. El desembolso estará disponible para quienes hayan contraído matrimonio y cumplan ciertos requisitos establecidos por el organismo.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben ingresar y cargar la documentación correspondiente en el sitio web Mi Anses. Solo tras la validación de los datos, Anses aprobará y acreditará el monto en la cuenta bancaria registrada.

Este pago especial, denominado Asignación por Matrimonio, está dirigido exclusivamente a aquellas personas que se hayan casado y que presenten la documentación requerida dentro del plazo de dos años desde la fecha de la boda. El monto exacto que se abonará es de $100.441, y se concede una sola vez.

Además del requisito de haber contraído matrimonio, Anses establece que los solicitantes deben pertenecer a alguna de las siguientes categorías: trabajadores registrados bajo el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, trabajadores de temporada o titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un criterio fundamental para acceder al pago es que los ingresos individuales y familiares no superen los topes máximos vigentes establecidos por el organismo. Para septiembre de 2025, estos límites son de $2.359.258 para ingresos individuales y $4.718.516 para ingresos familiares.

Respecto a la documentación necesaria, Anses indicó que solo se deben presentar los documentos personales de ambas personas y la partida o acta de matrimonio. Una vez que se haya completado este trámite y se cumplan todas las condiciones, el pago será acreditado en el CBU registrado.