La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la entrega de las Becas Progresar, un programa del Ministerio de Capital Humano que busca acompañar a estudiantes en diferentes niveles educativos. En 2025, se actualizaron los montos y se ratificaron los requisitos para acceder a este beneficio.

Montos vigentes: La beca Progresar Enfermería tiene un pago mensual de $35.000, mientras que otras líneas del programa otorgan $28.000 al mes, distribuidos en un 80% mensual y un 20% restante al finalizar el ciclo lectivo, tras la certificación de la regularidad académica.

En algunos casos, los beneficiarios no recibieron el pago correspondiente. La Anses identificó los principales motivos:

Razones por no recibir el pago

Falta de presentación a tiempo de la certificación de avance académico.

Ingresos familiares que superan los tres Salarios Mínimos.

Actualización pendiente tras cambio de institución educativa.

Errores en el sistema que indicaron incumplimiento.

Es fundamental recordar que el plazo para reclamar el pago comenzó el 11 de julio, fecha en la que se iniciaron los desembolsos. Los beneficiarios disponen de 15 días hábiles, por lo que el último día para presentar el reclamo por el pago de julio es el 1 de agosto. De no hacerlo antes de esa fecha, se pierde el derecho a cobrar ese mes.

Cómo realizar el reclamo

Ingresar al sitio oficial de Progresar.

Acceder con la cuenta de Mi Argentina.

Buscar la sección de "Reclamos" o "Consultas".

Completar el formulario con los datos personales.

Adjuntar la documentación que respalde la situación.

Enviar la solicitud y conservar el número de trámite.

Para mantenerse informado sobre fechas de inscripción, montos y requisitos actualizados, se aconseja consultar periódicamente las páginas oficiales de Anses y del Ministerio de Educación.