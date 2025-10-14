Economía > Modificaciones
ARCA flexibiliza los criterios de calificación fiscal para productores agrícolas
POR REDACCIÓN
La Asociación de Representantes Comerciales Agropecuarios (ARCA) ha implementado una flexibilización en los criterios de calificación fiscal destinados a los productores agrícolas. Esta medida busca ofrecer un marco más accesible y adaptado a las realidades del sector, facilitando la gestión tributaria y promoviendo la competitividad en el mercado.
Con este ajuste, ARCA pretende responder a las demandas de los productores, quienes enfrentan desafíos crecientes en materia fiscal. La modificación de los parámetros permitirá que un mayor número de agricultores pueda acogerse a beneficios fiscales y simplificaciones administrativas.
Si bien los detalles específicos de los nuevos criterios no fueron difundidos públicamente, la entidad señaló que esta flexibilización se enmarca dentro de una estrategia para fortalecer el sector agrícola nacional, contribuyendo a su desarrollo sostenible y a la generación de empleo.
La decisión de ARCA refleja un compromiso con la mejora continua y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, buscando que los productores tengan mayor margen de maniobra para optimizar sus actividades económicas.
