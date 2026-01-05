Aseguran que la familia de Mauro Icardi vive sin luz ni gas

Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que la familia de Mauro Icardi habría atravesado una situación límite durante las fiestas de fin de año en Rosario. Mientras el futbolista permaneció en Turquía con su actual pareja, la China Suárez, las imágenes de su vivienda familiar en Argentina mostrarían una propiedad con dificultades estructurales y obras sin terminar.

Al presentar la información, el periodista expresó: “Quiero contarles algunos datos de lo que fueron las fiestas de Navidad y Año Nuevo de la familia Icardi en Rosario”.

A diferencia del alto perfil económico del delantero en el exterior, sus parientes directos llevarían una vida humilde. Según el testimonio de un vecino, en los últimos días se les habría cortado el suministro de luz y de gas.

Ante esto, Etchegoyen sentenció: “Parece mentira que la familia de un millonario viva en estas condiciones”. La información indica que el jugador no los estaría ayudando económicamente, por lo que el comunicador remarcó la diferencia de realidades: “Compará esto con la casa de los sueños donde Icardi permanece con la China Suárez”.

Finalmente, se señaló que la familia mantiene un vínculo más cercano con Wanda Nara que con el propio Mauro, con quien no se relacionan desde hace tiempo.

Respecto a este alejamiento, Etchegoyen concluyó: "Lo otro que también es extraño y que por lo menos yo no lo entiendo es que ellos vean más a Wanda que a su propio familiar. Es verdaderamente una locura que eso pase y que él esté tan alejado a ellos, sería bueno que él lo explique en algún momento ya que le gusta hacer stories contra nosotros los periodistas”.